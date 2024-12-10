Российские учёные начнут собирать генетические данные крупного рогатого скота

Курчатовский институт, компания «Иннопрактика» и «Ростелеком» договорились о создании системы сбора данных о крупном рогатом скоте для геномной селекции молочных животных. Подробное соглашение будет подписано в начале 2025 года. Система поможет улучшить генетический материал в России, где более 80% молочной генетики импортируется, что в текущих условиях может привести к стагнации в области генетического прогресса.

Наталья Попова, первый замгендиректора «Иннопрактики», отметила, что в связи с внешнеполитической ситуацией в стране важность такого проекта возросла. С помощью создания единой базы данных о сельскохозяйственных животных, которая будет интегрирована с другими системами, такими как ФГИАС, удастся системно подойти к вопросам генетического улучшения и обеспечить импортозамещение в сфере молочного животноводства.

Геномная селекция — это технология, которая помогает улучшить генофонд животных с использованием ДНК-маркеров, что является эффективным инструментом для повышения продуктивности. Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», подчеркнул, что компания уже имеет опыт в разработке цифровых платформ для сбора и анализа важных данных, например, в области медицины. В рамках нового проекта компания обеспечит создание защищённой и эффективной платформы для работы с генетической информацией животных.