Российские учёные начнут выращивать арбузы и огурцы в Антарктиде

Это не первый опыт, ранее на станции «Восток» с помощью этой же технологии, разработанной Агрофизическим институтом в Петербурге, собрали 30 кг урожая сладких перцев и помидоров.

Что касается текущей ситуации, по окончании строительных и буровых работ начнётся экспериментальное выращивание ягод и овощей. В качестве опытных образцов были отобраны перспективные российские и зарубежные сорта скороспелых арбузов.

Технология представляет собой светодиодное освещение, которое заменяет солнечный свет, и специализированный комплекс питательных составов для растений. К тому же для выращивания плодов не нужен грунт, вместо него используется специальный материал, поддерживающий корневую систему. Всё это позволит продуктам иметь такой же вкус и аромат, как у плодов, выращенных в естественных условиях.