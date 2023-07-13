Российские учёные наладили связь со спутником, наблюдающим за Солнцем

Российские учёные и инженеры успешно установили связь с микроспутником «Импульс-1», который был разработан для изучения Солнца и проверки лазерной спутниковой связи. Это важное достижение, которое способствует развитию лазерной связи в России. Лазерная связь предлагает более высокую скорость передачи данных, повышенную защиту от перехвата и более устойчивую работу в условиях помех.

Микроспутник «Импульс-1» был запущен 27 июня в составе группы космических аппаратов, разработанных российскими университетами. Учёные получили подтверждение успешного размещения спутника на орбите и установили первые связи с ним. Планируется, что «Импульс-1» будет работать на орбите не менее двух лет.

На борту спутника установлен прибор «РЕФОС», который предназначен для наблюдения за вспышками в солнечной короне в мягком рентгеновском диапазоне. Эти данные необходимы для прогнозирования «космической погоды». Кроме того, на спутнике также установлена система лазерной связи «Вектор», которая разработана совместно специалистами из НИТУ «МИСиС» и QSpace Technologies. С её помощью проведутся первые в России тесты лазерной связи между спутником и наземной станцией, что является важным шагом в развитии квантово-защищённой спутниковой связи.

Это достижение открывает новые возможности для научных исследований и развития технологий связи в космосе.