Российские учёные «напечатали» искусственное ухо

На всероссийском фестивале «Наука 0+» представили новое искусственное ухо с необычной конструкцией. Эта разработка — результат работы учёных НИТУ МИСИС, которые трудились над проектом с поддержкой Российского научного фонда. Все желающие могут увидеть и даже потрогать новинку на стенде РНФ, расположенном в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова.

По словам Юлии Красильниковой, заместителя начальника пресс-службы фонда, ушная раковина изготовлена из полимерных материалов и имеет уникальную гироидную структуру, напоминающую крылья бабочек. Эта особенность способствует лучшему распределению сосудов в ткани. В будущем технологии биопечати, в том числе использование магнитного биопринтера, могут найти применение на МКС для создания полых органов.

Российские учёные пошли дальше обычных имплантов, — их разработка не только повторяет форму здорового уха, но и учитывает биомеханику органа. Это стало возможным благодаря исследованиям, в которых полимерные материалы сочетались с живыми клетками. Проект возглавил Федор Сенатов, который курирует Институт биомедицинской инженерии при Университете МИСИС.