Российские учёные нашли древнего родственника современных бабочек в янтаре

Совместная работа учёных из СПбГУ и других научных учреждений привела к открытию нового вида ручейников, найденного в ровенском янтаре. Это важное открытие свидетельствует о процессах эволюции насекомых. В рамках исследования обнаружено 262 вида ручейников из палеогеновых смол Европы и 38 видов из ровенского янтаря. Новый вид относится к роду Electroadicella и является первым его представителем, найденным в ровенском янтаре.

Учёные обнаружили насекомое в куске ровенского янтаря, оно хорошо сохранилось, что позволило провести детальное изучение его характеристик. Ровенские ископаемые смолы обладают особенной фауной, отличающейся от более изученной балтийской. Климатические условия и география месторождения могут быть ключевыми факторами, влияющими на формирование уникальной фауны ручейников в ровенском янтаре.

Исследователи считают, что климатические особенности Ровно в верхнем эоцене могли сыграть решающую роль в формировании местной фауны. Это может привести к тому, что большинство видов ручейников из ровенского янтаря окажутся уникальными для этой географической области.