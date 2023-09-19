Российские учёные нашли ген, определяющий тяжесть инсульта

Научные исследования выявили, что в нашей ДНК присутствует особый ген, который связан с тяжестью инсульта. Учёные из БелГУ обнаружили, что структура гена, кодирующего белок теплового шока, HSP70, имеет влияние на развитие инсульта.

Инсульты вызывают активацию белков теплового шока, которые помогают защитить клетки мозга от повреждений. Они способствуют восстановлению нормальной геометрии белков в мозговых тканях и предотвращают их слипание, что может иметь серьёзные последствия.

Исследователи сравнили ДНК людей с инсультом и здоровых добровольцев и обнаружили, что малейшие изменения в гене HSPA8, ответственном за белок HSP70, связаны с тяжестью инсульта. Это открытие может помочь в будущем выбирать более эффективное лечение для пациентов, даже если они не имеют явных признаков тяжёлой формы инсульта.