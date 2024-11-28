Российские учёные нашли ген уязвимости к заражению крови

Учёные из Томского государственного университета (ТГУ), обнаружили ген, активная экспрессия которого может способствовать развитию сепсиса. Этот прорыв в исследовании, как сообщили в пресс-службе университета, может помочь предсказать развитие опасного для жизни синдрома, который ранее считался труднопредсказуемым. По словам учёных, сепсис — это сложный процесс, который может затронуть любого человека, однако особенно подвержены риску пожилые люди, дети, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания.

В рамках исследования специалисты проанализировали данные из открытых международных баз и информацию, предоставленную Уральским государственным медицинским университетом. Кирилл Кириленко, сотрудник кафедры генетики ТГУ, отметил, что на основе этих данных учёные выявили несколько генов, таких как ARG 1, OLAH и TMTC1, которые могут служить маркерами сепсиса. Эти гены в крови пациента могут показывать повышенный риск развития болезни, что даёт возможность заранее принять меры.

Главное преимущество этой находки, по словам учёных, в том, что теперь можно с высокой вероятностью предсказать сепсис, не прибегая к дорогостоящему и сложному геномному анализу. Вместо этого достаточно провести ПЦР-исследование для оценки экспрессии определённых генов. Это позволит врачам более точно выбирать методы лечения и предотвращать развитие сепсиса у пациентов с высоким риском.