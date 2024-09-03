Российские учёные нашли материал для аккумуляторов будущего

Учёные Самарского государственного технического университета разработали новые материалы, которые могут сделать производство аккумуляторов более экономичным. В Минобрнауки РФ отметили, что речь идёт о натрий-проводящих материалах, которые могут стать ключевым элементом для натрий-ионных аккумуляторов, способных заменить литий-ионные. Эти материалы были спрогнозированы командой кафедры «Общая и неорганическая химия» под руководством Елизаветы Морховой.

Натрий-ионные аккумуляторы имеют несколько преимуществ: их производство обходится дешевле, а такие параметры, как плотность энергии, удельная мощность и срок службы, значительно выше. Кроме того, они безопаснее и подходят для масштабных систем хранения энергии. Пресс-служба Минобрнауки приводит слова Морховой о том, что популярные сегодня литий-ионные аккумуляторы сталкиваются с проблемами, связанными с истощением литиевых ресурсов, что приводит к удорожанию их производства.

Для создания натрий-ионных аккумуляторов учёные Самарского политеха исследовали натрий-содержащие сложные халькогениды. В результате компьютерного анализа из 600 возможных соединений удалось выявить шесть самых перспективных материалов, среди которых выделяется структура NaCu2NbS4. Эти материалы будут проверены на практике, и если результаты подтвердятся, они могут стать основой для следующего поколения аккумуляторов. В дополнение к этому учёные начали работу над синтезом полианионных соединений, которые также могут стать перспективными электродными материалами благодаря своим высоким характеристикам.