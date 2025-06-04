Российские учёные нашли материал для лечения рака рентгеном

Учёные Южного федерального университета разработали наночастицы на основе фторида кальция с добавлением редкоземельного металла европия, которые могут помочь в борьбе с раковыми клетками. Эти частицы используют рентгеновское излучение, чтобы вырабатывать свет, активирующий лечебные вещества внутри организма, сообщили в Минобрнауки РФ. Технология направлена на улучшение фотодинамической терапии, которая пока ограничена из-за невозможности обычного света проникать глубоко в ткани.

Разработка позволяет преобразовывать рентгеновское излучение в видимый свет прямо внутри тела. Заведующая лабораторией функциональных материалов ЮФУ Елизавета Муханова рассказала, что такие наночастицы могут излучать свет синего или оранжевого цвета, и это свойство можно настроить ещё на этапе их создания. Под воздействием рентгена частицы активируют фотосенсибилизатор, который запускает химическую реакцию, уничтожающую раковые клетки.

Исследователи признают, что для внедрения метода в клиническую практику потребуется несколько лет, так как необходимы дополнительные испытания. Тем не менее, новый подход уже демонстрирует высокий потенциал, открывая перспективы для эффективного лечения онкологических заболеваний.