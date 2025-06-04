Российские учёные нашли материал для лечения рака рентгеном

Российские учёные нашли материал для лечения рака рентгеномНаночастицы на основе фторида кальция позволят упростить попадание волн света на очаги развития рака
Учёные Южного федерального университета разработали наночастицы на основе фторида кальция с добавлением редкоземельного металла европия, которые могут помочь в борьбе с раковыми клетками. Эти частицы используют рентгеновское излучение, чтобы вырабатывать свет, активирующий лечебные вещества внутри организма, сообщили в Минобрнауки РФ. Технология направлена на улучшение фотодинамической терапии, которая пока ограничена из-за невозможности обычного света проникать глубоко в ткани.
Разработка позволяет преобразовывать рентгеновское излучение в видимый свет прямо внутри тела. Заведующая лабораторией функциональных материалов ЮФУ Елизавета Муханова рассказала, что такие наночастицы могут излучать свет синего или оранжевого цвета, и это свойство можно настроить ещё на этапе их создания. Под воздействием рентгена частицы активируют фотосенсибилизатор, который запускает химическую реакцию, уничтожающую раковые клетки.
Исследователи признают, что для внедрения метода в клиническую практику потребуется несколько лет, так как необходимы дополнительные испытания. Тем не менее, новый подход уже демонстрирует высокий потенциал, открывая перспективы для эффективного лечения онкологических заболеваний.