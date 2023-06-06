Российские учёные нашли материал для световых компьютеров

Российские и европейские физики обнаружили, что двумерный нитрид бора может быть использован для создания сверхмалых фотонных компьютеров. Этот материал имеет особые оптические свойства, которые делают его подходящим для создания ультрафиолетовых волноводов и других нанофотонных устройств. Учёные провели эксперименты с гексагональным нитридом бора и обнаружили, что свет движется по-разному в зависимости от направления, что делает его полезным для создания различных типов волноводов. Они также измерили оптические свойства этого материала и обнаружили, что он имеет высокий коэффициент преломления, что позволяет создавать маленькие фотонные элементы.

Долгое время считалось, что все материалы имеют трёхмерную форму, но в середине прошлого века учёные доказали возможность существования двумерных атомных структур. С тех пор было открыто множество «плоских» материалов, таких как графен, дисульфид молибдена и гексагональный нитрид бора. Эти материалы вызывают большой научный интерес и могут быть использованы в различных областях, включая фотонику.

Учёные планируют дальнейшие исследования и разработку фотонных интегральных схем на основе гексагонального нитрида бора. Они считают, что этот материал может быть превосходной альтернативой электронике и позволит создать более эффективные компьютеры и устройства связи.