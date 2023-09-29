Российские учёные нашли минералы из мантии Земли

Российские учёные сделали важное открытие, связанное с минералами в глубинах Земли. Они обнаружили два типа ферропериклаза, одного из ключевых минералов, образующих нижнюю мантию нашей планеты. Это открытие может значительно помочь в поисках алмазных месторождений.

Ферропериклаз — это минерал, который играет важную роль в образовании алмазов. Он обнаруживает две разные разновидности: одна богата магнием и никелем и формируется в нижней мантии, другая бедна никелем и образуется в верхней мантии Земли. Это открытие сделало возможным понимание происхождения и разнообразия ферропериклаза, что может быть полезным при поиске алмазных месторождений.

Алмазы обычно находятся в специфических горных породах, называемых кимберлитами. Эти породы поднимают алмазы из глубин мантии на поверхность. Ранее было трудно объяснить разнообразие состава ферропериклаза, но теперь это открытие может помочь улучшить методы поиска алмазных месторождений, включая использование ферропериклаза в качестве индикатора.