Российские учёные нашли натуральное вещество для лечения коронавируса

Учёные из Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске обнаружили, что экстракт левзеи может подавлять коронавирус SARS-CoV-2 и вирус простого герпеса второго типа. Это открытие стало возможным благодаря получению патента на метод извлечения экстракта левзеи. Исследователи уверены, что растительные препараты с биологически активными веществами могут стать полезной альтернативой для лечения вирусных инфекций.

Левзея сафлоровидная, многолетнее травянистое растение, растёт в горах Сибири и Средней Азии. Корни этого растения давно применяются в медицине, и теперь учёные начали использовать его надземные части для подавления репликации коронавируса и вируса герпеса. В патенте подчёркивается, что новый метод включает в себя сбор растения в период цветения, его измельчение и экстракцию с использованием 70% этилового спирта в течение недели.

В процессе исследований учёные заметили, что эффективность экстракта левзеи в борьбе с вирусами сопоставима с экстрактом чаги, но экстракт из листьев оказался особенно эффективным. Учёные надеются, что эти результаты могут стать основой для создания доступных отечественных препаратов для профилактики COVID-19 и лечения хронического герпеса.

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