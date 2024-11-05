Российские учёные нашли новое применение технической конопле

На Урале техническая конопля может давать два урожая в год и поглощает углекислый газ в три-пять раз эффективнее, чем хвойные леса. Специалисты из карбонового полигона «Урал-Карбон» Уральского федерального университета провели эксперименты и выяснили, что оптимальный срок для выращивания этого растения составляет 50 дней. Пресс-служба университета сообщила, что в этом году на учебном поле были высажены растения, и за 75 дней они достигли высоты 2,6 метра, поглотив около 2,3 тонны углерода на гектар.

Учёные предполагают, что можно ещё больше улучшить показатели поглощения углерода, если выращивать два урожая за сезон. Это позволит конопле успеть созреть до момента, когда она вернёт накопленный углерод обратно в атмосферу. По словам Константина Грибанова, при двух урожаях можно поглотить до 5 тонн углерода на гектар, что значительно превышает результаты лесов, которые обычно очищают атмосферу лишь на 1-1,5 тонны углерода в год.

Техническая конопля, по данным «Урал-Карбон», имеет отличные свойства для поглощения углекислого газа и может служить сырьём для разных изделий. Однако, чтобы компенсировать выбросы углерода от 5 тысяч автомобилей, проезжающих 100 км в день, потребуется 3 тысячи гектаров конопли с двумя урожаями в год, что делает эту задачу довольно масштабной, заключает Константин Грибанов.