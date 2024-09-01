Российские учёные нашли новое применение воде из шахт

Российские учёные нашли новое применение воде из шахтИз неё научились получать материал для стекла
Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали улучшенное стекло, используя продукт очистки кислых шахтных вод. В пресс-службе вуза рассказали, что новая технология ускоряет процесс изготовления стекла и делает его более качественным, избавляя от дефектов. Разработка позволяет значительно повысить прозрачность и однородность стекломассы, что важно для множества применений, от строительства до электроники.
В ходе исследований команда под руководством Ольги Ручкиновой, доктора технических наук, выяснила, что использование смеси солей (NH4)2SO4 и Li2CO3 в сочетании с осадком от очистки шахтных вод способствует более быстрому и равномерному перемешиванию стекломассы. Это снижает температуру варки на 20-50 градусов Цельсия и ускоряет весь процесс. Кроме того, новый материал улучшает характеристики стекла, делая его более устойчивым к ультрафиолетовому излучению, щелочам, кислотам и повышает его прочность в 1,5-2 раза.
Важно отметить, что эта разработка не только улучшает свойства стекла, но и помогает снизить загрязнение окружающей среды. Использование осадков от очистки кислых шахтных вод предотвращает вымывание тяжёлых металлов из почвы, что оказывает положительное влияние на экосистемы. Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет-2030», и уже получило положительное решение о выдаче патента.