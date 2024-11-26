Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2024, 23:26
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Российские учёные нашли новое средство для лечения радиационного облучения

Создав полимер из овса
Российские биологи протестировали безопасность полимера из овса для лечения радиационного облучения
Российские учёные нашли новое средство для лечения радиационного облучения
© Pars Sahin

Биологи из Сыктывкара доказали, что лигнин, растительный полимер, полученный из овса, безопасен для организма и может помочь в борьбе с радиационным облучением. Лигнин известен своей способностью повышать устойчивость растений к неблагоприятным условиям, а его антиоксидантные и противогрибковые свойства уже привлекли внимание учёных. Исследования показали, что лигнин не токсичен и даже помогает предотвращать накопление дефектных клеток в часто делящихся тканях, таких как костный мозг и половые железы.

Исследователи из Коми научного центра, УрО РАН, провели серию экспериментов на мышах, где доказали отсутствие токсичности лигнина. Эксперимент показал, что препарат не наносит вреда животным, а наоборот, помогает организму избавляться от повреждённых клеток. Вдобавок, длительное применение лигнина улучшало состояние половых органов мышей: у самцов увеличивалась выработка половых клеток, а у самок повышалась фертильность. Положительное влияние также наблюдалось на когнитивные способности, снижая уровень тревожности у животных.

По словам руководителя проекта Людмилы Кочевой, результаты работы могут стать важным шагом к созданию противорадиационных препаратов. В будущем учёные планируют исследовать и другие виды лигнина, полученные из растений, для расширения спектра биомедицинских препаратов.