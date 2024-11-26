Российские учёные нашли новое средство для лечения радиационного облучения

Биологи из Сыктывкара доказали, что лигнин, растительный полимер, полученный из овса, безопасен для организма и может помочь в борьбе с радиационным облучением. Лигнин известен своей способностью повышать устойчивость растений к неблагоприятным условиям, а его антиоксидантные и противогрибковые свойства уже привлекли внимание учёных. Исследования показали, что лигнин не токсичен и даже помогает предотвращать накопление дефектных клеток в часто делящихся тканях, таких как костный мозг и половые железы.

Исследователи из Коми научного центра, УрО РАН, провели серию экспериментов на мышах, где доказали отсутствие токсичности лигнина. Эксперимент показал, что препарат не наносит вреда животным, а наоборот, помогает организму избавляться от повреждённых клеток. Вдобавок, длительное применение лигнина улучшало состояние половых органов мышей: у самцов увеличивалась выработка половых клеток, а у самок повышалась фертильность. Положительное влияние также наблюдалось на когнитивные способности, снижая уровень тревожности у животных.

По словам руководителя проекта Людмилы Кочевой, результаты работы могут стать важным шагом к созданию противорадиационных препаратов. В будущем учёные планируют исследовать и другие виды лигнина, полученные из растений, для расширения спектра биомедицинских препаратов.