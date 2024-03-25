Российские учёные нашли новые зацепки в изучении дна Байкала

Учёные из Института земной коры и Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили новые грязевые вулканы на дне озера Байкал. Это открытие поможет лучше понять строение озера, которое до сих пор остаётся малоизученным. Учёные считают, что вулканы возникли из-за активности Северобайкальского разлома, расположенного вдоль северо-западного побережья озера.

Исследование дна озера проводилось с использованием телеуправляемых подводных аппаратов, оснащённых камерами и системой навигации. Благодаря этому удалось обнаружить грязевые вулканы на дне Байкала, что неожиданно для учёных, так как они ожидали увидеть лишь трещины. Грязевые вулканы были обнаружены на двух участках Северобайкальской впадины — между мысами Малая и Большая Косы и в Горячинской бухте.

Это открытие важно для понимания активности геологических процессов в регионе и их влияния на окружающую среду. Кроме того, оно предоставляет уникальную возможность для биологических исследований, так как позволяет изучить различия в развитии жизни в условиях грязевых вулканов и обычного дна озера.