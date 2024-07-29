Российские учёные нашли новый источник биотоплива

В условиях истощения природных ресурсов и растущих экологических проблем, связанных с парниковыми газами, устойчивое развитие требует умного управления ресурсами и сокращения отходов. Команда учёных из БФУ под руководством Станислава Сухих изучила теплофизические свойства и теплотворную способность биомассы водных растений, таких как тростник, камыш и рогоз. Они также определили оптимальные параметры для преобразования этой биомассы в топливо.

По результатам исследования, тростник оказался особенно перспективным. Его биомасса имеет отличные теплофизические свойства и низкое содержание золы — всего 7,6%. Это делает тростник отличным сырьём для производства биотоплива. Учёные также выяснили, что биотопливо, полученное из тростника, имеет хорошие характеристики, такие как содержание легкокипящих фракций и низкий коксовый остаток.

Использование водных растений для производства биотоплива может стать важным шагом к более устойчивому развитию. Это не только сократит выбросы парниковых газов, но и поможет защитить окружающую среду. Результаты исследования открывают новые возможности для создания экологически чистого топлива из возобновляемых источников, что может помочь в борьбе с глобальным изменением климата и истощением природных ресурсов.