Российские учёные нашли новый источник сырья для биосорбентов

Учёные из Пермского Политеха разработали новый метод очистки окружающей среды, используя бурые водоросли для создания биосорбентов. Эти водоросли, которые содержат активные группы органических соединений, способны поглощать радионуклиды и тяжёлые металлы, что делает их отличным материалом для очищения воды и создания лекарств для детоксикации организма.

Исследования показали, что бурые водоросли рода Cystoseira из Чёрного моря, в частности, Cystoseira barbata, обладают наилучшими сорбционными свойствами. Эксперименты продемонстрировали, что эти водоросли могут эффективно захватывать ионы цезия, один из наиболее опасных радиоактивных элементов. По словам Екатерины Сбитневой, студентки ПНИПУ, сорбционная ёмкость Cystoseira barbata более чем в 1,5 раза превышает показатель других видов водорослей, которые также были изучены.

Кроме того, учёные выявили, что наличие конкурирующих ионов, таких как натрий и калий, может снижать эффективность сорбции цезия. Лариса Пан, кандидат химических наук, пояснила, что водоросли Cystoseira barbata остаются наиболее эффективными даже при высокой концентрации этих ионов. Исследования подтвердили, что бурые водоросли могут стать недорогим и экологически безопасным источником для создания эффективных биосорбентов, которые будут полезны как для очистки воды, так и для медицинских целей.