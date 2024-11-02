Российские учёные нашли новый материал для солнечных батарей

Перовскит стал новым словом в солнечной энергетике, предлагая альтернативу привычному кремнию. По словам заведующего лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Данила Саранина, этот материал отличается тем, что он дешевле, легче и эффективнее в использовании солнечных лучей. В будущем на основе перовскита планируется создавать рулонные солнечные панели, что откроет новые возможности для этой отрасли.

Одним из главных преимуществ перовскита является то, что он содержит йод, благодаря которому солнечные панели поглощают свет в десять раз лучше, чем кремний. Саранин отметил, что для генерации такого же количества энергии из солнечного света достаточно будет всего лишь ультратонкой плёнки толщиной полмикрона, которая в 400 раз тоньше кремниевой пластины. Это означает, что можно будет разрабатывать гибкие панели, которые будут гораздо дешевле и проще в производстве.

Печать перовскитных плёнок можно производить аналогично струйной печати, что делает этот процесс более доступным по сравнению с традиционными кремниевыми батареями. В отличие от них, которые требуют сложных технологий и высокочистого кремния, перовскиты позволяют использовать более простые методы. После печати несколько слоёв таких плёнок накладываются друг на друга, что усиливает эффективность поглощения света. Саранин подчеркнул, что переход на перовскиты может значительно снизить себестоимость солнечных панелей, так как их цена в 2,4 раза ниже, чем у кремниевых аналогов.