Российские учёные нашли новый метод отключения Интернета Starlink без ядерного взрыва

Российские учёные нашли новый метод отключения Интернета Starlink без ядерного взрываВполне миролюбивый способ
Некоторое время назад стало известно о возможном использовании ядерного удара в случае, если нужно будет вывести из строя системы Starlink. Теперь же российские специалисты нашли более миролюбивый вариант.
Оказалось, что для отключения космического Интернета на определённой территории, вовсе не обязательно сбивать находящиеся на орбите спутники. Для этого достаточно нарушить работоспособность наземной составляющую сети.
Всё дело в том, что они взаимодействуют с сотнями спутников и тысячами пользовательских терминалов. А учитывая, что сами базовые станции стационарны, их намного проще вычислить и вывести из строя.
По словам учёных, современные ракеты с лазерным наведением и дроны-камикадзе вполне способны уничтожать подобные цели. Причём это не то чтобы сложная задача для них.