Российские учёные нашли новый метод отключения Интернета Starlink без ядерного взрыва

Оказалось, что для отключения космического Интернета на определённой территории, вовсе не обязательно сбивать находящиеся на орбите спутники. Для этого достаточно нарушить работоспособность наземной составляющую сети.

Всё дело в том, что они взаимодействуют с сотнями спутников и тысячами пользовательских терминалов. А учитывая, что сами базовые станции стационарны, их намного проще вычислить и вывести из строя.

По словам учёных, современные ракеты с лазерным наведением и дроны-камикадзе вполне способны уничтожать подобные цели. Причём это не то чтобы сложная задача для них.