Российские учёные нашли новый подход к созданию лекарств от возрастных болезней

Учёные представили новый алгоритм, который поможет находить соединения для предотвращения заболеваний в организме. Этот проект, разработанный в Волгоградском государственном медицинском университете, обещает помочь не только в борьбе с фиброзом, но и с другими возрастными заболеваниями. Фиброз, который часто возникает в лёгких и печени, приводит к замещению нормальной ткани рубцами, что может привести к серьёзным осложнениям.

По словам специалистов, фиброз не является самостоятельным заболеванием, но может развиваться на фоне хронических заболеваний, например, алкоголизма или вирусного гепатита. Исследования показывают, что в развитых странах фиброз и его осложнения приводят к 45% случаев смертности. При этом существующие лекарства, такие как пирфенидон и нинтеданиб, имеют серьёзные побочные эффекты и неэффективны при лёгочных формах заболевания. Основным выходом остаётся трансплантация, которая несёт в себе риски отторжения.

Научный центр инновационных лекарственных средств ВолгГМУ изучил механизмы, приводящие к фиброзу, и разработал несколько потенциальных соединений для профилактики и лечения этой болезни. Учёные акцентировали внимание на окислительном стрессе, который возникает из-за избытка активных форм кислорода. Новый алгоритм позволяет оценивать лекарственный потенциал молекул ещё до их синтеза, а исследование показало, что некоторые соединения способны подавлять важные факторы, способствующие развитию фиброза. Роман Литвинов, руководитель проекта, подчёркивает, что борьба с окислительным стрессом может предотвратить развитие фиброза, улучшая качество жизни пациентов.