Российские учёные нашли новый способ изучения физики плазмы

Физики из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера представили проект новой газодинамической многопробочной ловушки (ГДМЛ), ориентированной на исследование нового поколения физики плазмы. Строительство запланировано на 2025–2030 годы, и его стоимость оценивается в 10,5 миллиарда рублей. Главная цель проекта — достижение температуры плазмы в 150 миллионов градусов, что считается ключевым для создания термоядерного реактора.

Газодинамическая ловушка задействует магнитное поле для удержания плазмы, что позволяет создавать оптимальные условия для термоядерных реакций. Планируется, что эта технология способствует созданию компактных, экономически эффективных и экологичных термоядерных реакторов. Проект вписан в федеральный план развития технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий.

Одним из ключевых аспектов проекта является потенциальное использование альтернативных видов топлива, таких как дейтерий и комплексы дейтерия с гелием и бором. Это может сделать реактор менее радиоактивным и более безопасным. Установка будет использовать различные технологии, включая инжекцию нейтральных частиц и СВЧ-нагрев для достижения необходимой температуры плазмы.