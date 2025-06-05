Российские учёные нашли новый способ контроля экологически опасных веществ

Учёные из Томского государственного университета, ИФМ РАН и Нижегородского госуниверситета разработали новый способ онлайн-мониторинга токсичных веществ в атмосфере. Они использовали терагерцовый абсорбционный спектрометр высокого разрешения, чтобы эффективно выявлять вредные химические соединения. Этот метод позволяет обнаруживать токсичные вещества даже на расстоянии, что особенно важно для предотвращения экологических катастроф и борьбы с химическим терроризмом.

Авторы работы объяснили, что ключом к идентификации веществ служит уникальный спектр поглощения каждого химического соединения. На основе этих спектров можно определить наличие опасных веществ в воздухе, их концентрацию и сравнить с предельно допустимыми нормами. Особое внимание учёные уделили продуктам распада токсина люизита, который загрязняет почву, воздух и воду. Такие исследования важны для мониторинга зон хранения и утилизации подобных веществ.

Сейчас исследователи работают над созданием компактного спектрометра, который можно установить на дроны. Это сделает мониторинг более мобильным и безопасным, исключая необходимость нахождения человека в зоне загрязнения. Разработка уже вызвала интерес благодаря возможностям контролировать выбросы в промышленных зонах и предупреждать экологические инциденты.