Российские учёные нашли новый способ обнаружения магнитных частиц

Учёные из нижегородского Университета Лобачевского выдвинули интересную гипотезу о том, что так называемые магнитные монополи могут возникать в условиях исключительно сильных магнитных полей. Исследователи предложили искать эти загадочные источники магнитного поля в космосе, обращая внимание на магнитары — уникальные нейтронные звезды, обладающие мощными магнитными полями. Как сообщают в пресс-службе университета, в течение почти 100 лет учёные не могли обнаружить монополи, хотя их существование предсказывается различными физическими теориями.

Алексей Клюев, руководитель научно-исследовательской лаборатории ННГУ, рассказал, что его команда смоделировала процессы, которые могут происходить при образовании монополей в сильных магнитных полях магнитаров. Если международные обсерватории смогут зафиксировать эти явления, это станет серьёзным доказательством существования магнитных зарядов. Клюев также отметил, что при выходе монополей из магнитара они забирают часть его энергии, что приводит к замедлению вращения звезды и вызывает изменения, похожие на шум.

Согласно выводам исследователей, чем легче монополи, тем больше их должно образовываться, и тем проще их обнаружить с помощью современных технологий. Однако изменения в магнитном поле и вращении магнитара очень малы, — это можно сравнить с попыткой уловить изменение температуры в озере Байкал после добавления стакана кипятка. Учёные разработали спектр изменений, который поможет экспериментальным установкам зарегистрировать эти отклонения. Как добавил Клюев, успешные результаты могут открыть новые горизонты в понимании магнитных монополей и существенно продвинуть астрономию и физику в целом.