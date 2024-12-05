Российские учёные нашли новый способ получения полимеров для медицины

Учёные из БФУ им. И. Канта разработали новый метод создания полиакриламидных гелей, который пригодится в медицине, инженерии и науке. Особенность технологии — нечувствительность к кислороду, что ускоряет процесс и избавляет от необходимости использовать дорогостоящие трафареты. Гели можно получать методом фотолитографии с помощью видимого света, рисуя нужную форму прямо на компьютере, рассказал старший научный сотрудник Илья Мальфанов.

Полиакриламид, по словам исследователей, имеет широкий спектр применения: от лечения артроза и артрита до очистки воды и ремонтных работ в нефтяной отрасли. Новый метод синтеза запускается с помощью системы фотоинициаторов, включающей соединения рутения, натрия, бромата и малоновой кислоты. Такой подход позволяет создавать двумерные гелевые структуры и сложные композиции всего за несколько шагов.

Команда БФУ уже получила патент на эту разработку. В будущем учёные планируют использовать технологию для создания химических вычислительных устройств. Такие системы смогут обрабатывать сигналы за счёт взаимодействия химических волн, что открывает новые возможности в разработке умных материалов и медицинских технологий.