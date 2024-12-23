Российские учёные нашли новый способ создания квантовых компьютеров

Учёные из МГТУ имени Н. Э. Баумана и Института общей физики имени А. М. Прохорова разработали лазерную установку, способную генерировать до 14 ультракоротких лазерных импульсов, объединённых в солитонные молекулы. Эти молекулы представляют собой стабильные структуры, состоящие из нескольких импульсов, взаимодействующих друг с другом. При прохождении таких молекул через нелинейную среду, например, кристаллы, можно создать сжатые запутанные состояния, которые могут быть использованы в квантовых вычислениях.

Основная задача учёных заключается в том, чтобы создать большое количество таких молекул для квантовых компьютеров. В отличие от обычных кубитов, которые теряют связь при увеличении их числа, солитонные молекулы, благодаря своей стабильности, позволяют поддерживать запутанное состояние и устойчивость к ошибкам. Как пояснил Илья Орехов, инженер МГТУ, на основе этой технологии планируется не только улучшить квантовые вычисления, но и развивать новые лазерные системы для других применений, например, в дерматологии.

В качестве источника энергии для лазера использован стандартный лазерный диод. Его излучение проходит через кольцевой волоконный резонатор, формируя устойчивые молекулы. Учёные смогли регулировать количество молекул, что открывает перспективы для масштабирования этой технологии в будущем. По словам Орехова, в рамках дальнейших исследований будет экспериментально подтверждена способность таких молекул самовычитывать шумы, что сделает их ещё более пригодными для практического применения. в квантовых вычислениях.