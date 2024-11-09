Российские учёные нашли новый способ создания лекарств из платины

Учёные Института неорганической химии СО РАН из Новосибирска разработали новый метод синтеза противораковых препаратов на основе платины, который позволяет избежать образования взрывоопасных веществ при массовом производстве. Старший научный сотрудник Данила Васильченко объяснил, что традиционные методы могут приводить к риску взрывов на определённых этапах, и подчеркнул важность безопасных альтернатив.

Васильченко уточнил, что препараты на основе платины часто токсичны, поэтому создаются инертные соединения, которые доставляют вещество до опухоли без вреда для других органов, где затем оно активируется светом. Этот принцип используется в фотодинамической терапии — методе, который избирательно разрушает раковые клетки с помощью реакции, запускаемой световой энергией.

Исследование проводилось совместно с Институтом химической кинетики и горения СО РАН, где изучали поведение соединений под воздействием света. В результате учёные разработали безопасный метод, который не только уменьшает риски при производстве, но и открывает новые возможности для создания эффективных противоопухолевых препаратов.