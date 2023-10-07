Российские учёные нашли новый способ создания молекул

Группа учёных из Уральского федерального университета разработала новый метод окисления органических соединений. Этот метод позволяет придавать молекулам разнообразные полезные свойства, такие как противовирусные, противоопухолевые, антиоксидантные и флуоресцентные. Важно отметить, что эта технология легко масштабируется, селективна и требует минимальных затрат. Исследование было поддержано Российским научным фондом.

Суть метода заключается во введении в органические соединения гидроксильной группы, что редко используется в органическом синтезе. Гидроксильная группа придаёт молекулам разнообразные полезные свойства, такие как противовирусная активность и защита от солнечных лучей. Учёные также подчёркивают, что этот метод позволяет проводить существенные изменения в структуре молекул, что может привести к созданию новых веществ с высокой противовирусной активностью.

Это направление исследований является важным для развития химии лекарственных соединений. Учёные активно работают над разработкой новых лекарственных соединений на основе гетероциклических дикетокислот, которые обладают привлекательной противовирусной активностью. Полученные результаты представляют собой начальный этап исследований, и учёные планируют продолжить работу в этом направлении.