Российские учёные нашли объяснение жёлто-зелёной воды в Амурском заливе

На юге Приморского края весной люди часто видели жёлтые разводы в воде и такие же облака в воздухе, а окна и машины покрывались жёлто-зелёной пылью. Учёные из центра морской биологии ДВО РАН провели исследование и выяснили, что это пыльца хвойных деревьев попала в морскую воду.

Они изучили образцы «жёлтой воды» под микроскопом и проконсультировались с другими учёными. Выяснилось, что жёлтые волны и облака вокруг Владивостока образовались из-за пыльцы пихты цельнолистной и кедра корейского, а в других районах Приморья добавились ещё несколько видов деревьев.

В этом году эти растения особенно много пылят из-за благоприятной погоды: влажная и не очень жаркая весна с малым количеством дождей и сильными ветрами, которые разносят пыльцу на большие расстояния.