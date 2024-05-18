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Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2024, 22:16
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Российские учёные нашли объяснение жёлто-зелёной воды в Амурском заливе

Это явление сопровождалось облаками и осадками такого же цвета
Специалисты РАН раскрыли секрет жёлто-зелёной воды в Амурском заливе
Российские учёные нашли объяснение жёлто-зелёной воды в Амурском заливе
© Alex Jones

На юге Приморского края весной люди часто видели жёлтые разводы в воде и такие же облака в воздухе, а окна и машины покрывались жёлто-зелёной пылью. Учёные из центра морской биологии ДВО РАН провели исследование и выяснили, что это пыльца хвойных деревьев попала в морскую воду.

Они изучили образцы «жёлтой воды» под микроскопом и проконсультировались с другими учёными. Выяснилось, что жёлтые волны и облака вокруг Владивостока образовались из-за пыльцы пихты цельнолистной и кедра корейского, а в других районах Приморья добавились ещё несколько видов деревьев.

В этом году эти растения особенно много пылят из-за благоприятной погоды: влажная и не очень жаркая весна с малым количеством дождей и сильными ветрами, которые разносят пыльцу на большие расстояния.