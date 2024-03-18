Российские учёные нашли перспективный материал для экранов нового поколения

Химики нашли способ создавать новые светоизлучающие материалы из палладия. Это открытие может быть основой для новых светодиодов, используемых в технике, такой как смартфоны, мониторы и ночные приборы. Исследование поддержано грантом Президентской программы Российского научного фонда и опубликовано в журнале Inorganic Chemistry.

Дисплеи на основе органических светодиодов (OLED) в настоящее время очень популярны из-за своего качества, изображения, энергоэффективности и гибкости. Органические производные платиновых металлов считаются перспективными для создания OLED-устройств, но их использование ограничено из-за высокой стоимости. Учёные из России и Великобритании разработали метод получения новых светоизлучающих материалов на основе палладия, что может преодолеть эти ограничения.

Полученные соединения обладают ярким зелёным светом, а дальнейшие исследования показали, что можно получить материалы с другими цветами излучения, заменив палладий на платину. Руководитель проекта, Михаил Кинжалов, отмечает, что их работа не только открывает новые возможности в области светоизлучающих материалов, но и помогает разработать новые методы их создания.