Российские учёные нашли перспективный материал для экранов нового поколения

Российские учёные нашли перспективный материал для экранов нового поколенияИм удалось заставить светиться частицы палладия
Химики нашли способ создавать новые светоизлучающие материалы из палладия. Это открытие может быть основой для новых светодиодов, используемых в технике, такой как смартфоны, мониторы и ночные приборы. Исследование поддержано грантом Президентской программы Российского научного фонда и опубликовано в журнале Inorganic Chemistry.
Дисплеи на основе органических светодиодов (OLED) в настоящее время очень популярны из-за своего качества, изображения, энергоэффективности и гибкости. Органические производные платиновых металлов считаются перспективными для создания OLED-устройств, но их использование ограничено из-за высокой стоимости. Учёные из России и Великобритании разработали метод получения новых светоизлучающих материалов на основе палладия, что может преодолеть эти ограничения.
Полученные соединения обладают ярким зелёным светом, а дальнейшие исследования показали, что можно получить материалы с другими цветами излучения, заменив палладий на платину. Руководитель проекта, Михаил Кинжалов, отмечает, что их работа не только открывает новые возможности в области светоизлучающих материалов, но и помогает разработать новые методы их создания.