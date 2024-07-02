Российские учёные нашли причину лесных пожаров в Сибири

Климатологи из разных стран провели исследование, которое показало, что сокращение льда в Российской Арктике может значительно увеличить количество лесных пожаров в Сибири. Лесные пожары становятся все более распространёнными в мире как следствие изменений климата. Они уничтожают леса в разных уголках планеты, включая Северную Америку, Австралию, Сибирь, Амазонию и другие регионы.

Эти пожары приводят к значительным выбросам углерода и твёрдых мелкодисперсных частиц, PM2,5, которые могут проникать в лёгкие человека и наносить ущерб их здоровью. Кроме того, они сказываются на мировой экономике, вызывая значительные финансовые потери. Например, лесные пожары в Сибири увеличили уровень смертности в азиатских странах и вынудили их тратить миллиарды долларов ежегодно.

Климатологи выявили, что частота лесных пожаров в Восточной Сибири зависит от нескольких факторов, включая засухи, недостаток осадков, молнии и атмосферные циркуляции. Исследование показало, что сокращение льда в Российской Арктике сильно коррелирует с увеличением летних лесных пожаров в этом регионе.