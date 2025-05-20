Российские учёные нашли причину возникновения рака в эволюции

Учёные Института цитологии РАН раскрыли новый механизм возникновения рака, связанный с эволюцией многоклеточных организмов. Они обнаружили, что одной из причин онкологии может быть так называемый атавистический возврат клеток к одноклеточному состоянию. Это состояние возникает, когда активизируются древние гены, заставляющие клетки вести себя эгоистично, как одноклеточные паразиты, что ставит их выживание выше интересов всего организма. Исследователи считают, что такие процессы могут быть ключом к более точной диагностике рака.

В рамках работы учёные проверили гипотезу, что рак может быть вызван не только потерей клетками их функций, но и активацией генов, унаследованных от одноклеточных предков. Для этого они анализировали генные сигнатуры, которые фиксируют активность определённых генов в клетках. Сравнение показало, что сигнатуры, связанные с одноклеточными, точнее предсказывают развитие опухолей, чем сигнатуры, описывающие изменения в многоклеточных организмах.

Исследователи отмечают, что эти данные могут стать основой для новых подходов в медицине. Александр Виноградов пояснил, что измерение активности таких сигнатур может помочь в ранней диагностике рака и контроле за его лечением. Учёные также подчёркивают, что их методика может быть полезна для регенеративной медицины, где важно точно управлять состоянием клеток.