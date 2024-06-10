Российские учёные нашли применение борщевику в агропромышлености

Учёные из ПГНИУ разработали способ извлечения эфирного масла из зрелых плодов борщевика Сосновского и готовятся запатентовать его. Это масло обладает сильными антигрибковыми свойствами, как показали исследования биоинженеров из Перми.

Но это только начало: учёные планируют использовать это масло для создания фунгицидных препаратов, которые будут применяться в сельском хозяйстве по всей стране. Базируясь на этом эфирном масле, можно создать доступные средства для защиты растений от грибковых инфекций и для санитарной обработки продуктов и помещений.