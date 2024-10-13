Российские учёные нашли применение сточным водам из карьеров

Российские учёные нашли способ использовать сточные воды из карьеров для выращивания саженцев сосны, которые помогут восстановить нарушенные земли. Исследователи из МГУ и Кемеровского государственного университета выяснили, что биомасса микроводорослей, произрастающая в этих сточных водах, значительно улучшает почву. Результаты работы были опубликованы в журнале Chemosphere в октябре 2024 года благодаря гранту Российского научного фонда.

Профессор МГУ Алексей Соловченко отметил, что сточные воды, как оказалось, могут быть ценным ресурсом для получения посадочного материала растений. Они содержат полезные элементы, такие как железо, марганец и цинк, а также азот и фосфор. При этом вредных металлов, таких как кадмий и свинец, в исследуемых водах не обнаружено. Однако учёные подчёркивают, что перед использованием сточных вод нужно проверять их на содержание тяжёлых металлов и давать отстояться для окисления примесей.

Биомасса микроводорослей, выращенная в сточных водах, может служить удобрением, что дополнительно способствует росту сосен. Это важно для восстановления земель, пострадавших от угольной промышленности. Сосна хорошо подходит для рекультивации, так как она может справляться с неблагоприятными условиями почвы и помогает нормализовать кислотность, снижая содержание тяжёлых металлов. Учёные также изучают влияние на другие растения, чтобы гарантировать безопасность и эффективность данного метода.