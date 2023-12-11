Российские учёные нашли противомикробный белок в камчатских крабах

Российские учёные обнаружили в желудках камчатских крабов небольшие белковые молекулы, способные уничтожать вредные бактерии. Эти молекулы, выделенные из органа краба, демонстрировали высокую эффективность против грамположительных микроорганизмов. Исследование провела группа российских биологов при изучении ферментов в желудках крабов, и их открытие может помочь в создании новых противомикробных средств.

Эксперименты с пептидами, извлечёнными из желудка камчатских крабов, показали, что эти молекулы успешно растворяли компоненты клеточных стенок бактерий, таких как микрококки и бациллы. Предварительный анализ также указывает на потенциал этих молекул в разработке новых антибиотиков, способных бороться с различными болезнетворными микробами. Открытие этого биологического механизма может стать стимулом для использования крабового желудка, который часто выбрасывается в процессе обработки, в качестве ценного сырья.

Таким образом, исследование российских учёных открывает новые перспективы в области разработки противомикробных средств и подчёркивает важность биоразнообразия для научных исследований и инноваций.