Наука и технологии
02:12, 30 марта 2023
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Российские учёные нашли растение, которое замедляет процесс старения

Это пижма

Российские учёные обнаружили в пижме вещество, которое замедляет процесс старения. Учёные из Балтийского федерального университета имени Канта в ходе исследования биологической активности ряда веществ, содержащихся в пижме обыкновенной, произрастающей в Калининградской области, обнаружили вещество, замедляющее старение.

Российские учёные нашли растение, которое замедляет процесс старения

Фото: Wallpaperflare.com

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) издавна используется в народной медицине. Исследователи подтвердили, что обнаруженное вещество обладает антиоксидантной и антибактериальной активностью.

«Эксперименты подтвердили антиоксидантную и антибактериальную активность», — сказано в аннотации к статье, опубликованной российскими специалистами в научном журнале Pharmaceutics.

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