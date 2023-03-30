Российские учёные нашли растение, которое замедляет процесс старения

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) издавна используется в народной медицине. Исследователи подтвердили, что обнаруженное вещество обладает антиоксидантной и антибактериальной активностью.

«Эксперименты подтвердили антиоксидантную и антибактериальную активность», — сказано в аннотации к статье, опубликованной российскими специалистами в научном журнале Pharmaceutics.