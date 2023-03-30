Российские учёные нашли растение, которое замедляет процесс старения

02:12, 30 марта 2023
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Российские учёные нашли растение, которое замедляет процесс старенияЭто пижма
Российские учёные обнаружили в пижме вещество, которое замедляет процесс старения. Учёные из Балтийского федерального университета имени Канта в ходе исследования биологической активности ряда веществ, содержащихся в пижме обыкновенной, произрастающей в Калининградской области, обнаружили вещество, замедляющее старение.
Фото: Wallpaperflare.com
Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) издавна используется в народной медицине. Исследователи подтвердили, что обнаруженное вещество обладает антиоксидантной и антибактериальной активностью.
«Эксперименты подтвердили антиоксидантную и антибактериальную активность», — сказано в аннотации к статье, опубликованной российскими специалистами в научном журнале Pharmaceutics.