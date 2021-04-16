Российские учёные нашли растение, восстанавливающее печень алкоголиков

Речь идёт о терпенах, содержащихся в стволе и корнях этого растения, пишут РИА Новости. Они же обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами, которые положительно влияют на восстановление печени алкоголиков.

Так, во время месячного эксперимента ученые вводили крысам разбавленный с водой этанол и терпенсодержащие препараты. Из-за влияния терпенов у крыс-алкоголиков нормализовались показатели крови, а также уменьшилась выраженность повреждений клеток печени и массовый коэффициент органа.

Стоит отметить, что человечество уже сотни лет использует терпены как ментол, лимонен и камфора для профилактики и лечения различных заболеваний. Теперь же был найден ещё один положительный эффект от вещества.