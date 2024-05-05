Российские учёные нашли растения, снижающие выбросы углекислого газа

Специалисты из Казанского государственного аграрного университета выявили, что гречиха, белая горчица и масличная редька, используемые в сельском хозяйстве, могут существенно снизить выбросы углекислого газа из почвы. Это означает, что эти растения помогают сделать почву менее вредной для окружающей среды.

Исследователи провели исследования на базе агробиотехнопарка университета и обнаружили, что использование указанных растений как сидератов снижает выбросы углекислого газа на 25,6-26,7% по сравнению с незасеянной землёй. Это значительное сокращение выбросов придаёт сельскому хозяйству новую экологическую значимость.

Проект проводится совместно с Минсельхозом Республики Татарстан и коллегами из Самары. Одним из его ключевых направлений является создание первого в России углеродного калькулятора для предприятий агропромышленного комплекса. Это поможет оценить уровень углеродного следа, что станет важным шагом в развитии экологически чистого сельского хозяйства.