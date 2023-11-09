Российские учёные нашли редких бабочек в Красноярском крае

Энтомологи обнаружили более 200 новых видов бабочек на юге Красноярского края и в Хакасии, среди которых несколько редких. Этот результат является продуктом нескольких лет исследований, и включает в себя около 20 видов дневных бабочек и множество ночных. Редкие виды, такие как ленточница, Catocala helena, и бабочка волнянка ангельская, были обнаружены в этих регионах, свидетельствуя о влиянии изменения климата на состав бабочек в этих местах.

Энтомолог Роман Максимов выделил значимость этих находок, отмечая, что они свидетельствуют о существенных изменениях в климате региона. Сравнение с данными ста лет назад показывает, что начало лета в этих местах теперь наступает на месяц-полтора раньше. Это влияет на жизнь бабочек, отражаясь на изменениях в их видовом разнообразии. Собранный материал теперь передан на дополнительное изучение и систематизацию в университеты Алтая и институт в Санкт-Петербурге.