Российские учёные нашли решение основной проблемы сверхзвуковых самолётов

В НИИ механики МГУ имени Ломоносова исследователи обнаружили, как звуковые удары от сверхзвуковых самолётов проникают в помещения через окна. В ходе экспериментов выяснилось, что звуковая волна заставляет оконный блок двигаться в проёме целиком, подобно поршню. Это противоречит прежним представлениям, согласно которым ударная волна вызывала лишь колебания стёкол.

На основе новых данных учёные предложили менять подход к защите помещений. Вместо усиления жёсткости самого оконного блока стоит сосредоточиться на укреплении креплений оконной рамы и использовании амортизирующих материалов. Василий Веденеев, заместитель директора НИИ, пояснил, что такая стратегия эффективнее уменьшает проникновение звукового удара.

Звуковые удары остаются одним из ключевых препятствий для развития сверхзвуковой гражданской авиации, поскольку на земле они ощущаются как резкие громкие хлопки. Хотя современные самолёты проектируют с учётом снижения интенсивности ударных волн, полностью избежать их на высоких скоростях невозможно. Именно поэтому учёные продолжают искать способы минимизировать их воздействие на здания и автомобили.