Российские учёные нашли решение тривиальной проблемы ЭКГ

Учёные нашли способ создавать плёнки из органических материалов, которые не только защищены от влаги, но и способны регистрировать электрические сигналы. Эти материалы могут использоваться для создания гибких нательных электродов, снимающих данные ЭКГ, не препятствуя при этом нормальному потоотделению кожи. Гибкие нательные электроды позволяют отслеживать работу сердца, преобразуя электрические сигналы в данные, которые можно анализировать.

Учёные разработали полимеры из класса триазиновых каркасов, что позволяет создавать стабильные плёнки, устойчивые к механическим деформациям. Эти материалы могут быть использованы для контроля дыхания и частоты сердечных сокращений. Кроме того, исследования показали, что возможно создание двумерных плёнок на основе этих материалов, которые обладают высокой пористостью и проводят электрический ток.

Благодаря этим разработкам, будущие нательные электроды могут быть более эффективными и удобными в использовании. Учёные планируют дальнейшие исследования для оптимизации и расширения области применения этих материалов в медицине и спорте.