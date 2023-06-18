Российские учёные нашли следы древних черепах в Сибири

Учёные из нескольких российских университетов и институтов провели исследование и выяснили интересные факты о климате и животном мире на севере Сибири 100 миллионов лет назад. Они узнали, тогда температура воды в море была примерно такой же, как в Средиземном море в нашу эпоху. Благодаря этому в море обитали теплолюбивые рептилии, включая динозавров и черепах.

За последние два года исследователи нашли останки плезиозавров, мозазавров и черепах на севере Красноярского края. Анализ изотопов показал, что 100 миллионов лет назад температура воды в этом районе была значительно выше, около 14-16 градусов Цельсия. Интересно, что черепаха была обнаружена в морских отложениях, хотя она была сухопутной. Это свидетельствует о том, что климат в позднем меловом периоде был довольно тёплым, возможно, теплее, чем сейчас.

Большая часть найденных костей принадлежала плезиозаврам, огромным рептилиям длиной до 20 метров, которые использовали четыре ласта для плавания, в отличие от современных пресмыкающихся. Это редкая находка для палеонтологов, так как мезозойские отложения в Западной Сибири в основном скрыты под более молодыми породами. Естественные обнажения верхнего мела доступны только в нескольких местах на севере Сибири.