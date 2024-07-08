Российские учёные нашли способ использования рисовой шелухи в строительстве

Рисовая шелуха, оставшаяся после производства риса, представляет собой серьёзную проблему для экологии из-за высокого содержания неорганических примесей, что мешает её естественному разложению и приводит к накоплению на полигонах. Традиционные методы утилизации, такие как компостирование, неэффективны из-за этого содержания.

Зола рисовой шелухи, образующаяся при сжигании, содержит значительные количества оксидов кальция и магния, что затрудняет полное сгорание и приводит к образованию большого количества золы. Эти примеси также мешают использовать золу для производства чистого оксида кремния, необходимого для различных промышленных продуктов, таких как стекла.

Учёные Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) предложили инновационную технологию, которая позволяет комплексно утилизировать золу рисовой шелухи. Эта технология не только позволяет получать чистое жидкое стекло из золы, но и выделяет оксиды магния и кальция в виде ценного продукта — гранулированного вспененного стекла, которое можно использовать в различных строительных и промышленных приложениях.

Этот подход не только решает проблему утилизации отходов сельского хозяйства, но и обеспечивает производство востребованных на рынке материалов с высокой добавочной стоимостью.