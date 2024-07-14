Российские учёные нашли способ исправить неточности в данных спутника

Учёные из Морского гидрофизического института РАН обнаружили ошибки в данных спутника Hawkeye, работающего в условиях пылевого аэрозоля над Черным морем. Они надеются, что их исследования помогут улучшить точность спутниковых измерений морской поверхности. Спутник, запущенный в 2018 году, предназначен для наблюдения за цветом океана и особенно полезен для исследования прибрежных зон, таких как Чёрное море. Однако пылевой аэрозоль из Сахары и Ближнего Востока может искажать его данные.

Команда из трёх сотрудников МГИ РАН провела анализ данных спутника Hawkeye за 2021–2022 годы, сравнивая их с наземными данными и информацией от других спутников. Они изучили коэффициент яркости морской поверхности и оптические характеристики атмосферы, такие как аэрозольная оптическая толщина. Выяснилось, что спутник занижает значения яркости морской поверхности в присутствии пылевого аэрозоля. Ошибка особенно велика в коротковолновой части спектра.

Учёные предложили корректировать алгоритм обработки данных спутника с учётом особенностей атмосферы над Черным морем. Этот метод можно использовать и для других регионов Мирового океана, где есть детальные наземные измерения оптических характеристик атмосферы.