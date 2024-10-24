Российские учёные нашли способ «очищать» растения от тяжёлых металлов

Исследователи из Самарского университета предложили способ, который поможет защитить растения от воздействия тяжелых металлов. По их мнению, натуральные вещества из почвы, гуминовые кислоты, могут стать эффективным решением этой проблемы. Эти кислоты связывают ионы ядовитых металлов лучше других природных соединений. Ученые отмечают, что рост технологических процессов приводит к накоплению металлов в окружающей среде, что негативно сказывается на жизни растений и животных.

Тяжелые металлы, накапливаясь в почве, снижают ее биологическую активность и нарушают нормальный метаболизм растений. В результате этого растения могут менять окраску и терять способность к фотосинтезу, что особенно заметно при медной интоксикации, когда листья приобретают красный или коричневый цвет. Ученые установили, что введение гуминовых кислот может помочь нейтрализовать токсическое действие этих металлов на растения, связывая ионы в комплексы или вступая с ними в химические реакции.

Эксперименты с яровой пшеницей показали, что гуминовые кислоты не только предотвращают повреждения растений, но и нормализуют влажность корневой системы, что важно для предотвращения пересыхания или появления грибковых заболеваний. Исследователи также подчеркнули, что для получения гуминовых веществ можно использовать уголь, что делает их доступным и экологичным средством для сельского хозяйства.