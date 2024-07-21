Российские учёные нашли способ определять раковые клетки с высокой точностью

В ИТМО разработали технологию, которая обещает сделать лечение рака более точным и безопасным. Учёные создали особые ДНК-конструкции на базе антисмысловых олигонуклеотидов, которые различают уровни онкомаркеров в клетках. Эти ДНК-конструкции активируются только в раковых клетках с высоким уровнем онкомаркеров и разрушают РНК генов, поддерживающих жизнь клеток. Здоровые клетки остаются нетронутыми, даже если в них есть несколько копий онкомаркеров.

Традиционные методы лечения часто неразборчивы и могут вредить здоровым клеткам, даже если те содержат онкомаркеры в низкой концентрации. Новая технология от ИТМО решает эту проблему с помощью бинарного антисмыслового олигонуклеотида. Он состоит из двух цепочек ДНК, которые распознают и уничтожают РНК только в раковых клетках, оставляя здоровые клетки в покое. Это делает терапию более точной и безопасной.

Также уникальной особенностью разработки является возможность различения схожих онкомаркеров. Например, miR-17a-5p и miR-20 почти идентичны, но связаны с разными видами рака. ИТМО разработал способ, который позволяет отличать эти маркеры и избегать ненужного воздействия на здоровые клетки. В будущем эта технология может стать частью ДНК-нанороботов, которые будут проводить диагностику и лечение рака более эффективно.