Российские учёные нашли способ определять токсичное молоко

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали новый метод выявления фальсификаций молока с помощью инфракрасной спектрометрии. Этот способ позволяет точно обнаруживать меламин — опасную добавку, которая используется для повышения белка в молоке. В университете объяснили, что меламин может быть добавлен в молоко для улучшения показателей белка, что делает продукт более привлекательным на внешнем рынке.

Для обнаружения меламина обычно применяется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, но он требует сложного оборудования и специальных химикатов. Новый метод, разработанный учёными СПбГУВМ, основывается на инфракрасной спектрометрии, что позволяет проводить анализ прямо на производстве, без необходимости в дорогих лабораторных установках. Кандидат ветеринарных наук Тамара Калюжная пояснила, что метод позволяет не только выявить присутствие меламина в молоке, но и оценить его концентрацию.

Этот способ диагностики эффективен на уровне 1 мг/кг, что соответствует нормативам безопасности. Учёные уверены, что новый метод станет полезным инструментом для молокоперерабатывающих предприятий. Он легко применим на всех этапах производства и не требует сложной подготовки образцов или использования химических реактивов, что делает его доступным и удобным для повседневного использования в производственных лабораториях.