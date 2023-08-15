Российские учёные нашли способ передавать информацию через вращение элементарных частиц

Учёные из Физико-технического института (ФТИ) имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук предложили новый способ использования вращения (спина) мельчайших частиц для передачи информации в совершенно новых типах электроники. Они создали особый «волновод» — это как провод, но вместо электрического заряда он передаёт спиновые волны в нужном направлении. Таким образом, информация, закодированная в этих волнах, может быть передана. Этот метод может стать ключевым для будущих устройств на основе спинтроники, более эффективной и компактной альтернативы классической электронике.

Обычные электронные устройства, использующие заряды электронов, достигли своих лимитов в мощности, компактности и энергоэффективности. Новый подход, связанный со спинтроникой, использует вращение частиц, так называемый «спин», вместо заряда. Это свойство позволяет создавать спиновые волны, через которые, теоретически, можно передавать информацию подобно току в проводах.

Однако управление этими спиновыми волнами оказывалось сложной задачей. Специалисты из ФТИ разработали способ активировать и контролировать спиновые волны с помощью специального магнитного материала и лазерных импульсов. Это позволяет сфокусировать волны в нужном направлении и передать информацию точно из одной точки в другую через созданный волновод. Важно отметить, что материалы, используемые для этого подхода, такие как железо и никель, широко доступны.

Этот подход может найти своё применение в будущих вычислительных устройствах, работающих на принципах спинтроники. Он позволяет передавать информацию в компактных волноводах, используя обычные материалы, такие как железо и никель. Это открывает новые возможности для развития более эффективной и мощной электроники, способной революционизировать область вычислений.