Российские учёные нашли способ переработки сточных вод в удобрения

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета нашли эффективный способ переработки сточных вод в полезное удобрение под названием струвит. Этот подход помогает не только уменьшить загрязнение водоёмов, но и предоставляет ценное решение для сельского хозяйства. Исследователи отметили, что отходы, содержащие аммонийный азот, провоцируют цветение воды и гибель рыбы. Теперь этот вредный элемент можно извлечь и использовать для производства удобрения.

Команда учёных провела эксперименты, чтобы оптимизировать процесс кристаллизации струвита. Они установили, что для получения качественного продукта нужно поддерживать температуру воды на уровне 25–30°C, кислотность, 8–9 pH, и перемешивать раствор со скоростью 300 оборотов в минуту. Добавление кремнийсодержащих компонентов улучшает структуру кристаллов, делая их мелкими и однородными. Благодаря этой методике удалось достичь 98%-ной эффективности очистки воды.

По словам разработчиков, струвит образуется при соединении магния, аммония и фосфатов в определённых условиях. Новая технология одновременно решает экологические проблемы и создаёт востребованное удобрение, что делает её полезной как для охраны природы, так и для аграрной отрасли.