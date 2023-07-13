Российские учёные нашли способ «подсказать» мозгу путь лечения травм позвоночника.

Учёные из Казанского федерального университета (КФУ), впервые исследовали, как происходит активация иммунных клеток (микроглии) в центральной нервной системе при травмах спинного мозга. Их работа поможет лучше понять процессы, происходящие в нервной ткани. Исследование проводилось на моделях травмы разной степени тяжести и разных периодах после травмы. Микроглия может иметь как противовоспалительный, так и разрушительный эффект на нервную ткань.

В результате активации микроглии при травме спинного мозга происходит их поляризация, то есть они приобретают определённый фенотип, — нейротоксический или нейропротективный. Обычно они поляризуются в сторону нейротоксического фенотипа, что связано с выбросом воспалительных молекул в месте повреждения. Однако активация микроглии с нейропротективным фенотипом может способствовать восстановлению нервной ткани. Такие выводы сделали учёные КФУ на основе своих исследований.

Учёные обнаружили, что с увеличением тяжести травмы спинного мозга способность микроглии к делению и уничтожению повреждённых клеток снижается во всех послетравматических периодах. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения травм спинного мозга. Сейчас исследование переходит на следующую стадию, где будет проверено подтверждение результатов на животных.

Учёные планируют дальнейшие исследования, направленные на поиск надёжных методов, чтобы активировать иммунные клетки мозга в направлении нейропротективного фенотипа и способствовать процессу нейрорегенерации.